Az In Win már több alkalommal is szerepelt oldalunkon, melynek legfőbb oka az, hogy a vállalat a bátrabbak közé tartozik, tervezőik sokszor állnak elő különlegesebb modellekkel, melyek egy része végül piacra is kerül.





Ilyen például az In Win X-Frame 2.0, melyet elsőként a Computex 2016 alatt villantott meg a gyártó. Nemrég bejelentették, hogy piacra került a, mely egy kisebb vagyonba kerül.A standart ATX konfigurációt is könnyen befogadó újdonság ugyanis 1499 eurós ajánlott árat kapott. Cserébe az egyediség garantált, ráadásul az árban egy 1065 Wattos In Win SI-1065 tápegység is benne foglaltatok.