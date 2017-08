Piacra került az ASUS ROG OC X299 Rampage VI Apex

Az ASUS meglehetősen széles palettával rendelkezik az alaplapok piacán, egy-egy új chipkészletre pedig nagyon hamar lecsapnak és az elsők között igyekeznek egy széles kínálatot kiépíteni, hogy mindenki megtalálja az igényeihez és a pénztárcájához legjobban illő modelleket.

A vállalta a Computex 2017-re is sok újdonságot vitt ki, melyek között ott volt a ROG OC X299 Rampage VI Apex is. Az EATX szabványú brutális újdonság nemrég piacra is került, aki pedig ilyen lapra építkezik, annak évekig nem kell majd a gépre költenie.Az LGA 2066-os foglalattal és X299-es chipkészlettel érkező szörnyetegbe akár 4133MHz-es DDR4-es modulokat is tehetünk 64GB-ig és természetesen az Aura Sync RGB LED világítás sem maradt el. Az OC-s felhasználók egyik kedvence lehet az újdonság, az egyediséget pedig a 3D nyomtatás támogatása segíti elő, vagyis néhány gyári részt saját magunk által tervezett elemekre cserélhetünk a megadott sémák segítségével.