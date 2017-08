Piacra került a Lian Li motorizált asztala

A Lian Li ugyan még nem számít egy hatalmas gyártónak, ám nagyon hamar hírnevet tudtak maguknak szerezni, hiszem már a kezdetek óta a különleges megoldásokkal állnak elő, melyeket más gyártóktól nem igazán látni.

A DK-05 is egy ilyen termék, hiszen egyvan szó, mely sajnos a gyártótól megszokott módon igencsak borsos áron került piacra. A számítógépasztal pedig itt nem csak azt jelenti, hogy rátehetjük a monitort és a perifériákat, hanem azt, hogy beleépíthetjük a gépet az asztalba.A 69 és 118 centiméter között állítható magasság az álló és ülő felhasználást is lehetővé teszi, az I/O panelen pedig egy VR Headseteknek szánt HDMI csatlakozás, USB 3.0 és USB-C is található. Hely az bőven van benne, hiszen EATX alaplapot is vásárolhatunk bele és vízhűtés sem jelent akadályt, de cserébe 2099 dolláros árra kell igent mondanunk.