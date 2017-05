Piacra került a Deepcool RGB-s hűtője

A számítógépes hűtések piaca nem éppen egy évente nagyban megújuló terület, de az elmúlt pár évben azért jelentős változások történtek, több gyártó is sokkal merészebb megoldásokkal állt elő, manapság pedig óriási a kínálat.

Persze a trendeket is sokan meglovagolják és ezt jól mutatja a Deepcool újdonsága is, hiszen a most piacra kerülő Captain EX RGB nevéből adódóanis rendelkezik. A folyadékhűtés világítását sikerült igazán egyedi formavilággal párosítani, a színeket pedig vagy szoftveresen, néhány alaplapgyártó megoldását támogatva, vagy pedig a mellékelt vezetékes irányítóval állíthatjuk be.A Captain EX RGB-ből készítettek 12 és 24 centiméteres radiátorral szerelt változatot is, melyek egy vagy két ventilátort használnak, a csomagban pedig egyis található. A 100 és 130 dolláros árak a középmezőnybe helyezik a gyártót, a termék pedig természetesen az új AMD és Intel megoldásokat is támogatja.