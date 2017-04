Phoenix Point: bemutatkozott az XCOM alkotójának új stratégiája

A Snapshot Games csapata bejelentette legújabb videojátékát, amely Phoenix Point címmel egy körökre osztott, taktikai sci-fi stratégia lesz, ami minden tekintetben a legendás XCOM-sorozat örökségét igyekszik ápolni és továbbálmodni.

Ez nem véletlen, hiszen, és többek között a Ubisoft Sofiától és a Crytek Black Sea-től is válogatott maga köré munkásokat, akik az első bemutató videó alapján valami óriási dolgot fognak alkotni a Phoenix Point neve alatt.A játék valamivel több mint 1 éve készül, és Julian Gollop mellett David Kaye, a Gaming Insiders alapítója is nagy szerepet játszik az alkotás fejlődésében, amely már a sztori tekintetében is hasonlít az XCOM-ra, hiszen a történet szerint az idegen Pandoravirus majdnem teljesen kiirtotta az emberiséget, akik, és amikor csatlakozunk a sztorihoz, túlélők egy kis csoportja azért küzd majd, hogy egy utolsó rohammal visszaszorítsa az idegeneket. Phoenix Point várhatóan 2018 végén érkezik majd PC-re, és alkotói a Fig-en szeretnének pénzt gyűjteni rá, egészen pontosan 500 ezer dollárt, aminek már több mint a fele össze is jött.

