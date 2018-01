Phil Spencer szerint a single player játékokra is jó hatással lehet az Xbox Game Pass

Nem gondoltuk volna, hogy ennyi pro és kontra visszhangot vált majd ki a Microsoft az Xbox Game Pass alapötletének módosításával, miszerint a jövőben minden megjelenő exkluzívuk már a premier napján elérhető lesz a szolgáltatásra előfizetőknek.

A történtek miatt sok rajongó örül, a kereskedők azonban már kevésbé , ellenben Phil Spencer, az Xbox divízió vezére szerint a próbálkozásukban több potenciál van, mint ami elsőre látszik, és erről követőit is próbálta meggyőzni a Twitteren, akik tucatszám tették fel neki a kérdéseket a hétvégén.Phil ezekben a rövidke bejegyzésekben beszélt például arról, hogy véleménye szerint, ezáltal alaposan meglökheti egy-egy ilyen cím szekerét, utalva ezzel arra, hogy az emberek gyakran nem szívesen fizetnek több ezer forintot egy-egy pár órás kalandért, aminek a szavatosságát nem támogatja multiplayer.Spencer a Twitteren egyébiránt számtalan kapcsolódó dologról is szónokolt a rajongóknak, így többek között arról is, hogy nem csak a belső fejlesztésű játékaikkal szeretnék azt, hogy már a megjelenés napján elérhetők legyenek az Xbox Game Pass kínálatában, hanem külső fejlesztőcsapatokat egyaránt be akarnak vonni a buliba.