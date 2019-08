Phil Spencer beismerte: nagyon elrontották az Xbox One leleplezését

Mind emlékszünk még az Xbox One leleplezésére, amikor is a Microsoft nem győzte hangsúlyozni a masina multimédiás mivoltát, és különféle tévéműsorokkal, szolgáltatásokkal és a multitaskinggal próbálták meg eladni.

Az Xbox jelenlegi főnöke, Phil Spencer most elárulta , hogy anno nagyon elrontották a konzol leleplezését, hiszenAz alkalmazottak maguk is roppant csalódottak voltak, mert nem jutott el hozzájuk az infó, hogy a vezetőség mégis milyen módon tervezik reklámozni a konzolt, és roppant nehezen élték meg, amikor mindenféle fórumon azt látták, hogy a közönség csalódott bennük.Tudni illik, akkor még Phil Spencer is ezek az alkalmazottak közé tartozott, csak később lett az Xbox divízió főnöke, így első kézből tapasztalta meg, hogy milyen érzés uralkodott akkor a stúdió berkein belül.