Phantom Wail: igazi különlegesség készül a Dark Souls alkotóinak műhelyében!

Úgy tűnik, hogy idő előtt sikerült kiszivárognia a Sony egyik nagy E3-as meglepetésének, lévén a 4Chan fórumán egy egészen hihető, de még inkább kellően összetett pletyka látott napvilágot a From Software alkotóinak következő videojátékáról.

Mint a névtelen szivárogtató bejelentette, a Dark Souls alkotói ezúttal teljesen új vizekre eveznek, ezáltal nem a Bloodborne 2 kerül majd bejelentésre, hanem, ami természetesen ismét a PS4 exkluzivitásában készülődik.A játékról kiderült, hogy az ősi azték és maja kultúrát állítja a a középpontba, és érdekessége, hogy bár lesznek benne tradicionális közelharci fegyverek - például fából készült kuglik, úgynevezett clubok -, azonbanEnnek megfelelően karakterünk esetében nem a páncélt vagy a fegyvereket fejleszthetjük - legalábbis a prioritás tekintetében -, hanem az újabb mozdulatokat és harci stílusokat. Megtudtuk még, hogy az alkotás, a munkálatokban pedig a Sony Japan segíti a From Software-t.Bár a fentiek nagyon jól hangzanak, ellenben sokan már most vészmadárkodnak azzal kapcsolatban, hogy, ami egyrészt még meg sem jelent, másrészt egy kisebb indie projekt lesz, harmadrészt pedig hagyjuk már a butaságot, hiszen a From Software-ről beszélünk, nem holmi kezdő brigádról.