Petíciót indítottak a rajongók, hogy válasszák meg az év emberének Keanu Reeves-t

Egyeseknek a könyörtelen John Wick, másoknak Neo, némelyeknek pedig Fortnite fickó ; hamarosan viszont Keanu Reeves újabb titulust tudhat magáénak, legalábbis a rajongói keményen lobbiznak, hogy ez létrejöjjön.

A színész konkrétan újra a csúcson van, az emberek egyenesen imádják őt, ami nagyban köszönhető a Cyberpunk 2077 kapcsán történő bejelentésnek , no meg az sem elhanyagolandó tény, hogy egy végtelenül szerény és szimpatikus hírességről beszélhetünk, aki nem szállt el magától a hírnév miatt.Valaki most elindított egy petíciót , hogy a Time magazin válassza meg az év emberének Keanu Reeves-t,. Nagy esély van rá, hogy meg is választják, mivel konkrétan az internet nem akar csillapodni, jelenleg minden mém a népszerű színész körül forog.