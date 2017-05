Petíciót indítottak a Far Cry 5 ellen

Hosszú percekig ordítva röhögtünk, amikor megláttuk a Forbes oldalán a hírt, miszerint néhány elme roggyant úgy határozott, hogy csak azért összegyűjt ezer aláírást a világhálón, hogy a Ubisoft törölje a Far Cry 5 munkálatait.

A hír nem kamu, a petíció IDE kattintva bárki számára megtekinthető - merészebbek még alá is írhatják -, és amint az a hozzá csatolt szövegből kiderül, indítói szeretnénk fellépni az ellen, hogy a Ubisoft erős sztereotípiákkal mutassa be az amerikai lakosságot, de gondjuk akadt többek között a politikai korrektséggel is, ami a legtöbb videojáték esetében rendszeresen öklendezett probléma.A petíció indítói konkrétan mindent kiemeltek a játékból, amit a Ubisoftnak meg kellene változtatnia ahhoz, hogy ne hallassák többé a hangjukat, de mivel, ezért aligha lehetne komolyan venni a kezdeményezést. Azért humornak nem volt utolsó!