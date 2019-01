Petíció indult, hogy Bozont is bekerüljön a Mortal Kombat 11-be

Kis túlzással már komédia, ami a Mortal Kombat 11 háza táján zajlik, hiszen az Old Spice reklámok idegesítő fazonja után egy a sorozathoz még kevésbé passzoló rajzfilmes figura bekerüléséért indított petíciót pár unatkozó rajongó.

A Change.org-on elindult aláírásgyűjtés szerint ugyanis legalább 150 ezer embernek kell nevét adnia ahhoz, hogylegalább egy későbbi DLC részeként bekerülhessen majd a Mortal Kombat 11 -be.Bár Bozont egyáltalán nem illik oda, az ötlet annyira őrült, hogy már csak ezért, a határok feszegetése miatt is sokan aláírják a petíciót, ezáltal a szükséges 150 ezerből hírünk foganásának időpontjában már közel 125 ezer támogató össze is jött. Ha te is aláfirkálnád, IDE kattintva élhetsz a lehetőséggel!