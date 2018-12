Perli az egyik Fortnite-tánc gazdája az Epic Games-t

Telis-tele van a Fortnite remek táncmozdulatokkal, viszont az Epic Games nem kérdezte meg ezeknek a kitalálóit, hogy használhatják-e a játékukban, így a koreográfiák gazdái természetesen előszeretettel húzzák fel magukat ezen.

Sőt, most akadt olyan, aki bíróságra viszi a dolgot, ráadásul nem is akárki, ugyanis a Fresh Prince of Bel Air (Kaliforniába jöttem) színészénél, Alfonso Ribeirónál telt be a pohár, aki ugyebár Carltont játszotta a sorozatban. A per oka nem más, mint hogyA Fresh névre keresztelt tánca óriási népszerűségnek örvend, már a Fortnite előtt is olyasfajta fogadtatás övezte ezt a kis mozdulatsort, mint mondjuk Michael Jackson Moonwalkját. Aztán el ne mondja senki Ribeirónak, hogy a Destinyben is megtalálható a tánca, nehogy ott is pereskedjen egy sort!