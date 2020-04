Pénzt kínál a Riot Games, ha hibát találsz a Valorant anti-cheat rendszerében

A Vanguard néven futó anti-cheat szisztémát meglehetősen betonbiztosra tervezte a Riot Games, legalábbis az elmondásuk alapján, ezt pedig az is alátámasztja, hogy bátran belevetik magukat egy ajánlatba, miszerint pénzt kínálnak annak, aki hibát talál benne.

A Vanguard a Valorant anti-cheat rendszereként funkcionál, aki pedig ebben kiaknázható hibára lel, annakPersze nem lehet himihumi módon dobálózni az ilyen-olyan exploitokkal, hiszen részletes jelentést kell készíteni, illetve bizonyítékot is társítani kell hozzá, amit a Riot Games is meg tud tekinteni. A Vanguard egyébiránt már most megosztja nagyon a közönséget, hiszen akkor is fut a háttérben, ha nem játszunk, és már akkor elindul, amikor bekapcsoljuk a gépet.