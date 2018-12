Pénzt ajánlanak a Blizzardos alkalmazottaknak, ha felmondanak

Érdekes módot választott a Blizzard a költségek csökkentésére, lévén egyes források által felsejlett, hogy a vállalat konkrétan pénzzel vett rá egyes alkalmazottakat, hogy távozzanak a stúdió kötelékeiből.

Ezen informátoroktól származik továbbá az a hír is, miszerint a vállalat pénzügyi osztálya sokkal nagyobb hatalommal lett felruházva, miáltal minél kevesebb kiadást várnak, illetve azoknak a részlegeknek a büdzséjét is megvágták, melyek egyébként nem játékfejlesztéssel foglalkoznak a Blizzardon belül.A kifizetéssel történő "kirúgás" nem szokatlan a kérdéses stúdió esetében, hiszen már évek óta él a Career Crossroads néven futó rendszerük, melynek lényege, hogy, ellenben eddig ez csak és kizárólag az ügyfélszolgálatos alkalmazottaknak volt elérhető, most viszont ezt kiterjesztették a minőségbiztosítókra és az IT-s csapatokra is, ráadásul pénzzel történik a kifizetés.A Blizzard írországi stúdiójának emberei elárulták a Eurogamernek, hogy körülbelül 100 dolgozó fogadta el az ajánlatot, nekik legalább ötször kínálták fel a távozás lehetőségét fizetség ellenében, minden egyes alkalommal növelték a felajánlott pénzmennyiséget.