Péntekig tart a World of Warcraft Classic aktuális bétája

Ismét lengedezni kezdett a változás szele a World of Warcraft Classic körül, merthogy alig pár napunk maradt arra, hogy élvezhessük az alkotás aktuális béta tesztjét, melyben akár negyvenes szintig fejleszthettük választott hősünket.

Hogy indulhat a következő fázis, melyben felfedezhetjük a magasabb szintű területeket? Logikus lenne, de a Blizzard szeretne hagyni valami meglepetést a premierre is, ezáltal, hogy feldolgozhassák és javíthassák a tonnányi visszajelzést.Bár a hónap végén várhatók még rövidebb stressztesztek, ugyanakkor nagyobb szabású ízelítőkre már nem számíthatunk a World of Warcraft Classic kapcsán, de ez nem is meglepő, hiszen a játék végleges változata itt van már a kanyarban, napra pontosan augusztus 27-én számíthatunk rá.