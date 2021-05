Far Cry 6 -ból még mindig nem láttunk egy deka gameplay felvételt sem, annak ellenére, hogy a Ubisoft tavaly jelentette be, azonban most ez a héten változik, lévén a franciák megerősítették, hogy pontosan mikor is láthatjuk mozgás közben a lövöldét.

A Breaking Badből ismeretes Giancarlo Esposito nevével fémjelzett hatodik iteráció most pénteken, azaz május 28-án, itteni idő szerint 18:30-kor fog kapni egy gameplay bemutatót. Azt konkrétan nem tudni, hogy milyen hosszú lesz, ahogyan azt sem, hogy mennyi mindent fognak megmutatni a játékból, de bízunk benne, hogy egy tartalmas streammel fogunk gazdagodni.Jött is egy teaser a pénteki eseményhez, ami meghozza a kedvünket a gameplay bemutatóhoz - ezt az alábbiakban meg is tekinthetitek, íme: