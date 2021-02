Pedro Pascal és Bella Ramsey lesznek a The Last of Us televíziós sorozat főszereplői

Nincs több kérdés az HBO által berendelt The Last of Us televíziós sorozat főszereplői kapcsán, így kiderült végre a Deadline értesülései szerint, hogy kik vállalták magukra Joel és Ellie szerepét.

Mint megtudtuk, a férfi főszereplő posztjáraválasztották ki, akit a legtöbben talán a Mandalorianból ismerhetnek, míg a tinédzserlány szerepét az avállalta magára, akit alighanem mindenki a Trónok harcából ismert Lyanna Mormontként azonosít.A The Last of Us televíziós sorozat egyébiránt 20 évvel a civilizáció teljes pusztulása után veszi kezdetét, a 14 éves Ellie pedig az egyik olyan túlélő a sok közül, aki teljesen immunis az emberiség végét hozó járványra, így a megfelelő kezekben képes lehet megmenteni az emberiséget, csakhogy ehhez át kell vágnia az egész Egyesült Államokon.