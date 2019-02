Pedofília vádjával csukták le a Hi-Rez Studios alkalmazottját

A Smite, Paladins és Realm Royale mögött álló Hi-Rez Studios egyik alkalmazottja, Thomas Cheung, aki nem mellesleg még Twitch-partner is, most pedofília vádjával letartóztatásra került.

Cheungot egy 21 napos művelet során tartóztatták le, mely az "Operation Interception" nevet viselte. A Georgia Bureau of Investigations kormányügynökség- 21 ilyen személyt sikerült lebuktatniuk, köztük Cheungot.Az ügynökség hivatalos sajtóközleményéből kiderül, hogy a legtöbb őrizetbe vett egyén 20 és 55 év között van, ráadásul akadtak olyanok is köztük, akik illegális drogok birtokában voltak. Huszonnégy digitális eszközt foglaltak le a művelet alatt bizonyítékként, amik a későbbiekben fel is lettek használva a procedúra során.A 32 éves Thomas Cheung tettei kapcsán a Hi-Rez Studios kifejezte felháborodását, akik természetesen ezt követően azonnali hatállyal megszüntették a munkakapcsolatot vele, illetve a CCP Games-t is megrázta az eset, akiknél Cheung még 2017-ben dolgozott.