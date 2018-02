PC-t építenél? Itt egy direkt moddereknek szánt csavarhúzó készlet!

Miközben a hardverek tekintetében kis túlzással túlkínálat vár a gamerekre és a modderekre egyaránt, azonban ha a kérdéses perifériák beépítéséhez szükséges eszközökről és szerszámokról beszélünk, akkor már messze nem ilyen jó a helyzet.





Ezen kíván változtatni most a Phanteks, akik egy igazán kompakt csavarhúzó készletet mutattak be a minap direkt ennek a rétegnek, amit kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy mindent könnyedén elérhessünk a gépházban, ezáltalA gyártó úgy tervezte ezeket, hogy megfeleljen a szabványoknak, ezáltal garantáltan minden vízhűtés, HDD, bővítőkártya, ventilátor, optikai meghajtó vagy egyéb apró-cseprő elektronika csavarjához megtaláljuk a tökéletes fejet.A hivatalos nevén Phanteks PC Building Toolkit névre keresztelt csomag egy csinos kis dobozkában kap helyet, melyben mindennek meglesz a maga helye, és bár a csavarozó tartós alapanyagokból készül, de a gyártó így is csak 20 eurónak megfelelő összeget kér érte.