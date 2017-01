PC-s Ultra HD Blu-ray meghajtót mutatott be a Pioneer

Néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt egy asztali vagy hordozható számítógép a DVD írója nélkül, manapság azonban a hordozható gépek után számos asztali konfiguráció is kezdi elhagyni a meghajtókat.

A Pioneer többek között ezen a piacon is az ismertebb gyártók közé tartozik, nemrég pedig két olyan újdonsággal álltak elő, melyek a mai tartalomfogyasztási igényeknek megfelelően lettek kialakítva. A Pioneer BDR-S11J-BK és BDR-S11J-X párossal ugyanis, vagyis a háromrétegű 4K lemezeket is támogatják.Fontos megjegyezni, hogy az új meghajtókhoz Windows 10 operációs rendszerre és 7.generációs Intel Core i5 vagy i7 processzorokra van szükség. A csomagban még egy Cyberlink PowerDVD szoftver is helyet kapott a 4K-s filmek lejátszására, de vélhetően a többség maradni fog az online szolgáltatásoknál.