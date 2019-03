PC-re is bejelentették a Halo: The Master Chief Collection-t

Egy kalap alatt lehetőségük nyílik pótolni a PC-seknek a közeli jövőben a Halo-sorozat eddig megjelent összes epizódját, a Microsoft ugyanis bejelentette, hogy PC-re is leszállítják a Halo: The Master Chief Collection -t.

Ezzel az Xbox One gyakorlatilag az egyik utolsó exkluzív nagyágyúját is elveszítette, de mindezt a számítógépes tábor nagy örömére, akik leginkább a Splash Damage és a Ruffian srácainak mondhatnak köszönetet, merthogy ők nyújtottak segítő kezet a 343 Industries munkatársainak a minőségi PC-s port megszületésében.Bár pontos megjelenési dátumot még nem kaptunk, az viszont már biztos, hogy a Halo: The Master Chief Collection a Microsoft Store mellett a Steamen is megvásárolható lesz, fontos hír pedig, hogy, méghozzá a konzolos csomaghoz is, két részletben: külön bontva a kampányt és a többjátékos mókát.

