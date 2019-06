Bár mindenki tisztában volt vele korábban, hogy így lesz, azért a formalitás kedvéért az Acitivison megerősítette, hogy természetesen a PC-seknek, sőt a Nintendo Switch-tulajoknak sem kell lemondaniuk a Spyro Reignited Trilogy élményéről.

A játék ugyanis mindkét platformra megjelenik, sőt mi több, már azt is tudjuk, hogy rögtön az iskolakezdés után, azaz, a főszerepben ugyanolyan tartalommal, mint amit PS4-re vagy Xbox One-ra kaptak korábban a rajongók.Ennek megfelelően a csomag három játékot tartalmaz majd, ezáltal három igazi klasszikus, a Spyro the Dragon, a Spyro 2: Ripto's Rage és a Spyro: Way of the Dragon megszépült és kibővült változatát.