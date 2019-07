Várható volt, hogy miután karrierjük konzolról indult, nem hagyják majd faképnél ezt a közeget sem a Journey fejlesztőiként megismert thatgamecompany munkatársai, akik bejelentették, hogy legújabb alkotásukat is elhozzák ebbe a közegbe.

A csapat ugyanis a napokban elérhetővé tett az App Store kínálatában egy Sky: The Children of the Light című mobiljátékot , amiről most egy blogbejegyzésben bejelentették, hogy, amiről nemsokára bővebb hírekkel szolgálnak majd.Konkrétumokról és dátumokról egyelőre még nem esett szó, ellenben őszintén reméljük, hogy nem kell majd annyit várni rá, mint amennyit a PC-s tábornak kellett a Journey megjelenésére.