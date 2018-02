PC-n már a megjelenéskor lehetnek rózsaszín traktorjaink a Pure Farming 2018-ban

A PC-s játékok jelentős részét gyakran a mod-támogatás tartja életben, és tisztában van ezzel a lengyel Techland csapata is, akik a Pure Farming 2018 kapcsán bejelentették, hogy már a premierkor elérhetővé teszik a rajongóknak a saját tartalmak gyártását.

Mint ismert, a Pure Farming 2018 március 13-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, vagyis, legyen szó akár saját pályákról, járművekről vagy csak egy rózsaszín festésről kedvenc traktorunk számára, a határ itt a csillagos ég lesz.A fejlesztők pedig ráadásként most meg is mutatták nekünk a mod támogatást egy videó keretein belül, hogy a rajongók kedvet kaphassanak hozzá, hiszen bár a komolyabb modellek elkészítése talán nem lesz egyszerű, és nem is tart két percig, ellenben legalább a megosztás olyan könnyednek tűnik, mint az egyszer egy.

Nézd nagyban ezt a videót!