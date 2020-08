PC-n csak a Battle.net-en lesz elérhető a Call of Duty: Black Ops - Cold War, jó kezekben a port

Bár mindenki az újgenerációs változatokról szóló híreket várja, mielőtt azonban a Call of Duty: Black Ops - Cold War letarolná a gamescom 2020 expót a kapcsolódó bejelentésekkel, az Activision még rendezte egy kicsit a PC-s változat körüli dolgokat.

A Charlie Intel forrásai szerint ugyanis a Call of Duty: Black Ops - Cold War egyértelműen megjelenhet a platformra, azonban sem a Steamen, sem az Epic Games Store-on nem számíthatunk majd rá, lévén a sorozat aktuális epizódja, így ennek a segédszoftvernek települnie kell majd a játékhoz.Hogy ki gondoskodik a Call of Duty: Black Ops - Cold War portolásáról? Aggodalomra semmi ok, ezt a feladatot ismét a Beenox vállalta magára, akik korábban már dolgoztak együtt a csapattal ilyen apropóból, és nem okoztak csalódást, szóval kijelenthetjük, hogy az átirat jó kezekben van. Ne feledjétek, holnap nagy bemutató várható!