Pazarul sikerült a Gears 5 a külföldi sajtó szerint

Nagyon itt van már a kapuban a Gears 5 megjelenése, így elkerülhetetlen volt, hogy az első kritikák itt legyenek a kanyarban, no meg még az utolsó előzetes is megérkezett, ami meg aztán tényleg csak hab a tortán.

A pontszámok egytől-egyik egy abszolút jó, de legalább egy korrekt Gears 5 -ről szólnak, így nemigen kell amiatt aggódni, hogy esetlegesen a The Coalition elszúrta volna az ötödik iterációt. Közvetlenül az értékelések listázása alatt vehetitek szemügyre az alkotás végső kedvcsinálójaként szolgáló launch trailert!USgamer - 3/5Gamespot - 7GamesBeat - 90/100Game Informer - 8.5GamesRadar+ - 4/5EGM - 4/5COGconnected - 87/100CGMagazine - 6.5Xbox Achievements - 90%Stevivor - 9Gaming Trend - 90/100Press Start - 9Attack of the Fanboy - 4/5Shacknews - 9Screen Rant - 4.5/5Heavy - 9.5Hobby Consolas - 95/100The Games Machine - 9.1

Nézd nagyban ezt a videót!