Patrióta trailert kapott a Far Cry 5

Far Cry 5 kapcsán több korábbi trailer is erőteljesen éreztette velünk, hogy a legtöbb amerikai témájú alkotáshoz hasonlóan a patriotizmus, a hazaszeretet nagy szerepet kap majd a végeredményben, amiről most egy rövidke videó is érkezett.

A Ubisoft ugyanis a hétvégén bemutatott egy friss trailert a játékról, mely egy klasszikus patrióta dal, a My Count Tis Of Thee aláfestésével került megvalósításra, noha mindeközbenEmiatt azonban csak azért nem haragszunk a holnap érkező Far Cry 5 -re, mert tudjuk, hogy ezt a játékot nem kell komolyan venni, elég csak megnézni hozzá a hír végére beszúrt második trailert, ami azért született, hogy könnyebb legyen visszaszámolni egy kicsit a megjelenésig, ami szerencsére már itt van a kanyarban.

