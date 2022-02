Partnerségre lépett a LEGO és a 2K Games, jönnek a LEGO-sportjátékok

A VGC által közzétett hírek szerint a 2K Games partnerséget kötött a LEGO-val, amelynek keretében egy sor sportjátékot fognak fejleszteni - a vállalat a videojátékok terén is szélesebb körű címekkel szeretné bővíteni jelenlétét, míg a 2K a sport műfajban szeretné bővíteni jelenlétét.

A forrás alapján a TT Games a hamarosan megjelenő LEGO Star Wars: The Skywalker Saga című játékon túl még egy LEGO-címen ügyködik, bár azt egyelőre nem tudni, hogy ezen túl is folytatják-e a licenccel a munkát. Ami a 2K LEGO-licenszes játékait illeti,Az egyik egy focis játék, amelyet a Sumo Digital készít. A Sumo Digitalt tavaly júliusban 1,27 milliárd dollárért vásárolta fel a Tencent, és jelenleg a hamarosan megjelenő Hogwarts Legacy fejlesztésében is segédkezik.