Noha már csak egyetlen napot kell kibírnunk ahhoz, hogy mindent megtudhassunk a Call of Duty WWII kapcsán, azonban a mai napra virradóra is érkezett egy kis apróság, aminek köszönhetően kiderült egy kevéske érdekesség a játékról.





Történt ugyanis, hogy a Párizsban megtalálható Gare Saint-Lazare állomáson tegnap váratlanul megjelent egy óriási Call of Duty WWII plakát, amely a jól ismert logó ésképe mellett egy nagyon fontos információt hozott a tudomásunkra.Ez pedig nem más, mint a megjelenési dátum, amiről eddig is pletykáltak már nekünk, hogy november 3-ra lett belőve, de a kérdéses óriásplakát ezt most újra megerősíti számunkra. Nézzétek csak: