Pár napig ingyen játszhatod a Hitman 3 legelső pályáját

Hitman 3 Free Starter Packje alapvetően két területet tartalmaz, nevezetesen az ICA Facility-t és Hawke Bay-t, azonban most egy rövid ideig ingyen kipróbálhatja bárki az alkotás legelső pályáját, Dubajt is, ahol küldetésezhetünk.

Március 30-ától, azaz mától kezdve került be a Free Starter Packbe a pálya, viszont csak április 5-éig lesz benne, ellenben ez egy tökéletes alkalom ahhoz, hogy a saját szemeddel bizonyosodj meg róla, hogy tetszik-e a Hitman 3 , és akár a későbbiekben be is ruházz rá.Minden platformon elérhető a Free Starter Pack, és ami a legszebb az egészben, hogy az itt elért teljesítményeinket nyugodt szívvel átpakolhatjuk a teljes játékba, úgyhogy már előre gondolkozhatunk hosszútávra. Itt egy trailer magáról a Free Starter Packról:

