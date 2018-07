Pankrátor legenda előtt tiszteleg a WWE 2K19 újonnan bejelentett gyűjtői kiadása

A WWE szervezete már nem kevés világsztárt termelt ki magából, néhányan a pankrációt csak dobbantóként használják, majd más irányba viszik karrierjüket, viszont sokan a ringbeli teljesítményükkel és karakterükkel nyerik el rajongók milliónak a szívét.





Utóbbi kategóriába sorolandó a zseniális Ric Flair is, a 2K csapata pedig igyekszik tisztelegni a pankrátor legenda előtt, lévén, mely többek között magába foglalja az említett szupersztárt, mint játszható karakter.Természetesen a csomag tartalmazza a már bejelentett Deluxe Edition teljes tartalmát, ezenfelül egy Funko Pop! figura, egy plakett, melyen Ric Flair a klasszikus rózsaszín köntösében feszít, WWE SuperCard kártyák, és egy Hall of Fame gyűrű replika is hozzá lett csapva a kiadáshoz.