Pankrációs szerepjáték jön a WWE-től

A WWE pankrációs brand néhány nehéz éven van túl a videojátékos térben, de miután egy év szünetet tartottak a franchise kapcsán, hogy rendezzék a sok rendetlenségert, a sorozat visszatért újra a WWE 2K22-vel.

A felújított és továbbfejlesztett pankrációs játék jól teljesít, és a sorozat rajongói is értékelik a sok újítást - de úgy tűnik, a jövőben még többre is számíthatunk. A jelek szerint jelenleg egy WWE RPG van fejlesztés alatt. A WWE legutóbbi eredménybeszámolója során a cég márkaigazgatója, a korábbi pankrátor Stephanie McMahon elmondta, hogy egy új megállapodásnak köszönhetően jelenleg egy WWE-re épülő RPG van készülőben.A McMahon által elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a 2K ismét a 2K az a partner, akivel a WWE együtt dolgozik a játékon, bár úgy tűnik, arra utal, hogy az RPG mobileszközökre készül. Reméljük, azért PC-re és konzolokra is ellátogat!