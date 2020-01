Pályafutásának eddigi legnagyobb projektjén dolgozik PS5-re a Bluepoint Games

A Bluepoint Games csapata egy ideje már javában dolgozik a háttérben legújabb videojátékán, mely egyre inkább úgy tűnik, hogy talán nem egy feldolgozás lesz, hanem végre valami újdonság, de bármiről is legyen szó, izgatottak vagyunk miatta.

Akárcsak egyébként a csapat, akik a napokban új honlapot készítettek maguknak, és ezen egyetlen mondat erejéig kikacsintottak már a jövőbe is, ezáltal elárulták, hogy legújabb projektjük a legnagyobb a saját történetük függvényében, a legfontosabb céljuk pedig az vele, hogy segítségévelA Bluepoint Games egyébiránt leginkább kiváló minőségű feldolgozásairól híres, ezáltal a nevükhöz köthető a Shadow of the Colossus remake, az Uncharted: The Nathan Drake Collection és a Gravity Rush visszatérése is, tehát nem kizárt, hogy ezúttal is "csak" egy újragondolásról beszéltek nekünk.