Paladins: Battlegrounds - ezt kapjuk, ha ötvözzük a PUBG-ot és az Overwatch-ot!

A Hi-Rez Studios munkatársai úgy gondolták, hogy bár csak részben, de beállnak abba a sorba, aminek részeként ők is meg tudják lovagolni a PUBG sikereit, azonban arcátlan nyúlás helyett ők részben egy kis egyediséget álmodtak meg ehhez.

A HRX 2018 részeként bejelentett Paladins: Battlegrounds ugyanis a népszerű Paladins című free to play hőslövölde egyfajta bővítése és új játékmódja lesz, amit röviden és tömören úgy jellemezhetünk, mintA Paladins: Battlegrounds érdekessége az lesz, hogy bár az alapok tekintetében a battle royale sajátosságain nyugszik, ergo egyszerre akár 100 játékos is hajba kaphat egymással egy nagy pályán - legfeljebb 20 perces csatákban -, azonban a meccsekenHogy hol van itt az Overwatch hatása? Természetesen a Paladins oldaláról számíthatunk erre, a jól ismert hősök ugyanis ebben szintén megtalálhatók lesznek, és minden csapatnak szüksége lesz legalább egy hősre egy bizonyos kasztból ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, de hogy ezek a csapatok előre összeállíthatók lesznek-e, vagy a csatatéren kell rögtönöznünk, az nem derült még ki.A Paladins: Battlegrounds valamikor idén érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is ingyenes formában a Paladins tulajdonosainak.

