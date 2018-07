Paititire kalauzol minket a Shadow of the Tomb Raider legújabb gameplay felvétele

A sok-sok érdektelen videó után a Square Enix és az Eidos Montreal végre egy igazán értékelhető kedvcsinálóval is meglepett minket a Shadow of the Tomb Raider kapcsán, ami egy közel 10 perces gameplay felvétel lett.

A mozgóképen a Paititi nevű régiót ismerhetjük meg egy kicsit alaposabban Lara Croft idegenvezetésével, mely a játék egyik központi területeként rengeteg küldetést, kihívást és egyéb lehetőséget tartogat számunkra, ígya különféle craftoláshoz szükséges dologgal.A felvételen nemcsak a csodálatos dzsungeles környezetet, hanem olyan apróságokat is megismerhetünk, mint az új barter-rendszer, de inkább átadjuk a terepet a mozgóképnek, érdemes vetni rá egy pillantást. A Shadow of the Tomb Raider szeptember 14-én jön PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!