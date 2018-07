Overwatch: közel 13 millió dollárt tudott rákkutatásra adományozni a Blizzard!

A Blizzard bejelentette, hogy kimagaslóan sikeres volt az Overwatch keretein belül elindított Pink Mercy kampányuk, aminek részeként 12,7 millió dollárt sikerült összegyűjteniük a Breast Cancer Research Foundation nevű alapítványnak.

A mellrák kutatására és gyógyítására specializálódott csoportosulás már 25 éve létezik, azonban fennállásuk során még, tehát a Blizzard lényegében rekordot is döntött ezzel az elképesztő összeggel.A Blizzard egyébiránt még májusban tett elérhetővé az Overwatch játékosainak egy 15 dollárba kerülő speciális in-game skint, ami mellett egy Pink Mercy témájú póló is elérhető volt a Blizzard Gear Store-ban 30 dolláros áron, melyeket bár csak limitált ideig tudtak megvásárolni a rajongók, ellenben így is közel 13 millió dollárt kuporgattak össze.