Továbbra is maximális fordulatszámon pörgeti az Overwatch hype-vonatát a Blizzard, ezáltal nem elég, hogy folyamatosan bővítik a hőslövöldét, mindemellett még az egyes karaktereket bemutató animációs filmecskéket is folyamatosan gyártják hozzá.

Ezen a nyomvonalon haladva készült el most az Overwatch legújabb ilyen animációs kisfilmje, melynek, aki egykori profi StarCraft játékosként vált tank karakterré a játék világában, de tank helyett egy szexi (?) mecha felett vette át az irányítást, hogy megvédje az embereket az Omnic inváziótól.Ha ennél is többet szeretnél megtudni D.Va karakteréről, akkor most eljött a te időd, az alábbi animációs filmecske ugyanis elejétől a végéig róla szól.

