Overcooked: All You Can Eat címmel egy komplett kollekció érkezik PS5-re és Xbox Series X-re

A Team17 csapata úgy döntött, hogy az újgenerációba is van értelme elhozni az Overcooked élményét, ehhez pedig felkérték a Ghost Town Games munkatársait azért, hogy elkészítsék PS5-re és Xbox Series X-re is a játékot.

Sőt mi több, mindezt közel sem hétköznapi formában várhatjuk, hiszen az Overcooked: All You Can Eat címre keresztelt csomag egy minden eddiginél átfogóbb kollekció lesz majd, ami nemcsak az első két epizódot tartalmazza, de a korábban megjelent összes letölthető tartalmat egyaránt elhozza a két masinára, ígyMindezt természetesen egy jelentős grafikai tuning és néhány exkluzív extra társaságában várhatjuk majd valamikor a közeli jövőben, de nagyjából ez minden, amit tudunk, konkrét megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk még hozzá, ellenben egy kedvcsinálót már igen.

