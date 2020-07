Outcasters néven mutatta be a Splash Damage a Stadia-exkluzív játékát

Korábban jelezte a Brinkkel és a Gears 5 multiplayerével elhíresült lengyel csapat, a Splash Damage, hogy formálódik a kezeik között egy exkluzív alkotás a Google Stadia kínálatába szánva, most pedig meg is történt a bejelentés.

A Google leleplezte, hogy jön egy kazal új szoftver a platformra: többek között a jövőre esedékes Hitman 3, a tavalyi esztendőből a Sekiro: Shadows Die Twice, a komplett rebootolt Hitman-széria, sőt még a WWE 2K Battlegrounds is. Mégis ami talán a legizgalmasabb az összes közül, hogy a Splash Damage is elhintette új szoftverét.Egyi izometrikus lövöldére számíthatunk az Outcasters képében, ami. Nyolc főnek ad teret egy mérkőzés, de mivel van egy trailerünk, így ti magatok is ismerkedhettek közelebbről az ősszel megjelenő játékkal:

