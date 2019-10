Öt tripla-A kategóriás játékot ad ki a Ubisoft 2021 áprilisáig

A Ubisoft legfrissebb pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy milyen terveik vannak a következő esztendőre, így megtudtuk, hogy egészen pontosan öt tripla-A kategóriás játék kiadását szeretnék majd nyélbe ütni.

Miután három alkotást éppen ezzel az üzleti jelentéssel toltak el a következő financiális időszakra, ezért már most biztosak lehetünk abban, hogy az ötből három játék a Watch Dogs Legion, a Gods & Monsters és a Rainbow Six: Quarantine lesznek, melyek 2020 áprilisa és 2021 márciusa között megjelenhetnek majd.Hogy mi lesz a maradék kettő? Elég szűkös a keret, hiszen van bőven miből válogatni a Ubisoft háza tájáról. Gőzerővel készül, de foghíjasan ide vehetjük a Just Dance-sorozatot, sőt mi több, jövőre egy új Assassin's Creednek is itt lenne az ideje...