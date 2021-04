Korábban Rainbow Six Quarantine, jelenleg ideiglenesen Rainbow Six Parasite címen ismerjük a Ubisoft spin-offját, amely a Rainbow Six Siege Outbreak módozata alapján készül, és most öt percnyi gameplay-en vehetjük szemügyre az újdonsült játékot.

Kiszivárgott ugyanis öt percnyi anyag a formálódó alkotásról, amely ráadásul egészen jó minőségben került a szemünk elé, hogy nem egy telefonnal felvett, alacsony minőségű videóval van dolgunk. Ezen szemügyre vehetjük, hogy milyen is lesz valójában a Rainbow Six Parasite játékmenet közben.Ugyanakkor fontos, hogy mivel egy kiszivárgott anyagról van szó, így ne vegyetek rá mérget, hogy a végleges produktum is pontosan ilyen lesz, tekintve hogy a teljes megjelenésig sokat változhat még a projekt.

