Öt játékra csaphatunk le ingyen most az Epic Games Store-on

Az Epic Games Store jócskán kitesz most magáért, ugyanis kapásból 3 ingyen játékot is adnak a közönség számára, sőt mi több, technikailag öt címet, lévén az egyik az aktuális ajánlatcsomag közül egy komplett trilógiát takar.

Mivel is készült számunkra erre a hétre a digitális platform? Nos, egyrészt a-öt húzhatja be a nagyérdemű ingyen és bérmentve, másrészt acímű kalandjáték vár ránk, harmadrészt pedig azsákolható be - ez három alkotást is tartalmaz.A jövő hét folyamán is érdemes lesz visszanézni, ugyanis jövő hét csütörtöktől kezdve az Alien Isolationt és a Hand of Fate 2-t fogják ingyen utánunk dobni, de majd idejében szólunk, le ne maradjatok!