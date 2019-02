Öt járgánnyal bővül márciusban a Gran Turismo Sport

Valószínűleg kevesen hitték, de a Gran Turismo Sport a kezdeti bukdácsolást sikeresen kiküszöbölte a folyamatos frissítésekkel, mára pedig egy remek kis alkotássá avanzsált a tonnányi kis javítás és bővítés által a játék.

Márciusban ismételten nem ússzuk meg frissítés nélkül, ugyanis a széria atyja, Kazunori Yamauchi jelentette be a Twitter-csatornáján, hogy, és bár a képen csak sziluetteket látunk, a jobb felső minden bizonnyal egy Toyota Suprát ábrázol.Mivel általában a Gran Turismo Sport DLC-i nem merülnek ki néhány új járgányban, így számíthatunk majd további pályákra, javításokra, fejlesztésekre is, és természetesen most is ingyen és bérmentve elérhető lesz.