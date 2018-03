A Level-5 csapatának köszönhetően egy kisebb videó-cunami zúdult ránk a mai napon a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ról, lévén öt friss trailer és gameplay felvétel látta meg róla a napvilágot.

Bár ezek közül sajnos csak a legelső videó lett érthető nyelvű, a többi japánul szól hozzánk, azonban ez egy pillanatig se vegye el a kedvünket, pláne annak fényében, hogy, míg a legutolsó állítólag egy odakint sugárzott TV reklám lett. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom megjelenése már itt van a kanyarban, továbbra is március 23-án várjuk PC-re és PS4-re is.

