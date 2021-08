Öt éves a No Man's Sky, már a tizenhetedik frissítés van kilátásban

Hiába rajtolt annak idején gyengén a No Man's Sky, a Hello Games olyan szinten rendbe tette a játékot, hogy napjainkra egy elképesztő űrszimulátor kerekedett ki a sztoriból, és most szám szerint a tizenhetedik ingyenes tartalomfrissítést szellőztették meg.

Most ünnepelte az ötödik születésnapját az alkotás, ennek örömére pedig villantottak a srácok némi finomságot abból, ami hamarosan érkezik. A Frontiers címen futó update valami újdonsággal egészíti ki majd a játékot, és bár pontosan nem tudni még, hogy mivel, de Sean Murray szerint ez lesz a következő nagy lépcsőfok.Bizonyos értelemben a Frontiers valami olyasmi lesz, amit a fejlesztők mindig egyfajta hiányzó darabkának éreztek az alkotás világában, és szerintük az ötödik évfordulóhoz pont illik ez az update.