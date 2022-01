Öt év múlva csak play-to-earn játékokkal fogunk játszani a Reddit alapítója szerint

A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian a legújabb iparági szereplő, aki izgatottan nyilatkozott a play-to-earn koncepciójáról, és azt jósolja, hogy néhány éven belül uralni fogja a kriptovalutás modell a játékvilágot.

Ohanian a Where It Happens podcast egyik legutóbbi epizódjában beszélt a blokklánc-technológia lehetséges felhasználási lehetőségeiről a játékban. SzerinteSzerinte öt év múlva ahelyett, hogy reklámok lennének egy alkotásban, vagy "dollárokat szednének ki belőled", hogy "hülye kalapácsokat vegyél", amik valójában nem is a te tulajdonodban vannak, valami blokkláncban lévő, egyenértékű játékot fogsz játszani, a pénzt pedig te fogod learatni.

