Oszlopos taggal bővült a Gigabyte Brix család

A Gigabyte minden évben bevezet valami újdonságot a játékosok számára, nemrég pedig egy már jól ismert, azonban nem éppen gamer vonalon népszerű családba delegáltak egy új tagot, amit nyugodtan nevezhetünk gamer masinának is.

A legújabb Gigabyte Brix-ről van szó, mely egyszerűen Gigabyte Brix Gaming néven debütál és kissé eltér az eddigi Brix modellektől. A korábbi változatokkal ellentétben itt nem egy lapos kis dobozról van szó, hanem egy "oszlopos" kialakításról, melyet a viszonylag komoly hardver tett indokolttá.A még így is igen kompakt forma (22 x 11 x 11 centiméter) ugyanis Intel Core i5-ös vagy i7-es processzort és NVIDIA GTX 1050 Ti vagy GTX 1060 grafikus kártyát rejt magában DDR4-es memóriával, valamint beépített WiFi-vel. A csatlakozások terén USB Type-C, HDMI és DisplayPort is rendelkezésre áll, így VR-hoz is használható a masina.