Ősszel nyugaton is megjelenik a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

A NIS America bejelentette, hogy a japán szerepjátékok kedvelőinek legnagyobb örömére még az ősszel elhozzák nyugatra is a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV -et, mint a legendás sorozat aktuális epizódját, mely Japánban már korábban napvilágot látott.

Bár pontos megjelenési dátumot nem kaptunk még, azonban a kiadó a harmadik rész nyugati premierjéhez kapcsolódó ütemtervet kívánja majd követni, tehát, majd jövőre érkezik a PC-re, illetve Nintendo Switch-re is.A bejelentéshez kapcsolódó mozgókép mellett a kiadó már felvezette a különféle speciális kiadásokat is, így érkezik egy 60 dolláros Frontline Edition, melyben a játék mellé művészeti könyv, zenei CD és kifordítható borító is jár, de lesz 100 dolláros Limited Edition is, amihez ezen felül egy fémdoboz, egy textilposzter és hét művészeti kártya is csatlakozik.

