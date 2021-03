Ősszel nyugaton is megjelenik a Mary Skelter Finale

Az Idea Factory International bejelentette, hogy miután tavaly ősszel már elrajtolt Japánban, ezért a nyugati rajongókat sem fosztják meg a Mary Skelter Finale élményétől, mely egy igazi gyűjteményes kiadásnak ígérkezik.

A kérdéses cím alatt ugyanis a teljes trilógiát megkapjuk majd, mely ebben a gyűjteményes kiadásban most először érkezik meg nyugatra, a főszerepben a vérnővérek kalandjával, így a pakk részeként egyszerre csaphatunk le a Mary Skelter: Nightmares-re, a Mary Skelter 2-re és zárásként a Mary Skelter Finale -ra, mely a csomag címe is lesz egyben.A kiadó a tervek szerint még idén ősszel elhozza a nyugati régióba is a gyűjteményes kiadást, és bár pontos megjelenési dátum egyelőre nincs, ellenben az már biztos, hogy PS4-re és Nintendo Switch-re is számíthatunk rá.

