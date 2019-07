A Netflix nagy költségvetésű sorozata mellett egy maroknyi rajongó is úgy döntött korábban, hogy főként közösségi finanszírozásból elkészítenek egy filmet, mely a The Witcher-sorozat különleges világát állítja a főszerepbe.

Az Alzur's Legacy című alkotásról most kiderült, hogy még az idén bemutatkozhat, ezáltal a készítők november 30-ra ígérték a nagy premiert, melynek részeként elejétől a végéig bemutatják majd a 80 perces alkotást, ami a legújabb kedvcsináló alapján kifejezetten ígéretesnek tekinthető.A műhöz egyébiránt a rajongók is hozzájárultak, akik több mint 7 ezer dollárt kalapoztak össze azért, hogy az Alzur's Legacy megvalósulhasson, és az alábbi videó alapján ezt nem is akárhogyan kivitelezik majd.

